В выходные в Перми похолодает

11:54 | 10.01.2020

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, снег. Сегодня, 10 января, днем в Перми будет около -4°C, ночью – до -9°C.



Завтра ожидается около -6°C, возможен снег. В воскресенье, 12 января, похолодает до -10°C. С понедельника, по предварительным прогнозам, наступит потепление – температура приблизится к нулю.

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