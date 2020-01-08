В Индустриальном районе Перми на сутки отключат воду

12:53 | 9.01.2020

Массовое отключение водоснабжения в Индустриальном районе связано с планово-ремонтными работами на ул. Карпинского, 65.



По сообщению ООО «Новогор-Прикамье», с 10:00 11 января до 10:00 12 января будет отключено водоснабжение по следующим адресам:



- ул. Верховая 1-я, 14;

- ул. 9 мая, 18, 18/1, 27;

- ул. Встречная, 31, 33, 35, 37;

- ул. Газосварщиков, 10, 16, 27;

- ул. Гамовская 1-я, 72;

- ул. Гамовская 2-я, 20, 21, 22, 23;

- ул. Геологов, 20;

- ул. Декабристов, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 46, 6, 68, 72;

- ул. Дениса Давыдова, 23, 25, 25А, 27, 27А, 7;

- ул. Дивьинская, 92;

- ул. Ипподромная 2-я, 1А;

- ул. Кавалерийская, 18, 24, 26;

- ул. Карпинского, 25, 25А, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 51, 51А, 55, 56, 57, 57А, 58, 60, 61, 62, 63, 63А, 64;

- ул. Карьерная 1-я, 17;

- ул. Качалова, 26, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47;

- ул. Комбайнеров, 32, 34, 38, 39, 39Б, 43, 44;

- ул. Конструкторская, 17;

- ул. Космонавта Беляева, 10, 13, 17, 19, 20, 206, 20А, 22, 29, 29А, 31, 33, 35, 40, 40Б, 40Д, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 52, 54А, 56, 59, 61, 8, 9;

- ул. Космонавта Леонова, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 33, 37;

- ул. Космонавтов, 158А, 160, 164, 166, 166А, 166Б, 166 В, 166 Г, 191, 197, 199, 203, 209, 213, 215, 217;

- ул. Лизы Чайкиной, 22, 28, 32, 32А;

- ул. Милиционера Власова, 4, 4А;

- ул. Мира, 101, 103, 107, 109, 10А, 11, 111, 113, 115, 115А, 115Б, 136, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 41/1, 45, 45А, 47, 53, 5А, 61, 63, 65, 66, 66А, 66Б, 66 В, 66 Г, 67, 68, 69, 7, 70, 73, 74, 75, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 8Б, 9, 91, 93, 95;

- ул. Молодежная, 2, 24

- ул. Нефтяников, 1, 10, 11, 12, 17, 2, 21, 211, 21А, 26, 28, 31, 33, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 46, 46А, 48, 48А, 50, 52, 53, 60, 62, 62А, 8, 9;

- ул. Одоевского, 35, 37, 38, 44, 46;

- ул. Олега Кошевого, 29, 31, 33, 40;

- ул. Парашютная, 7А, 9;

- ул. Подводников, 101Б, 75, 87, 96;

- ул. Рязанская, 80, 98;

- ул. Самолетная, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

- ул. Связистов, 4;

- ул. Семченко, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 6, 7, 9;

- ул. Сивкова, 1, 12, 14, 16, 1А, 2, 23, 25, 28, 3, 3А, 5;

- ул. Снайперов, 11, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 8, 9;

- ул. Советской Армии, 12, 23, 23А, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 42, 44, 46, 48, 52, 60;

- ул. Стахановская, 1;

- ул. Танкистов, 17, 19, 23, 25, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78;

- ул. Теплогорская, 20, 22;

- ул. Формовщиков, 5, 7;

- ул. Шахтерская, 26;

- ул. Экскаваторная, 10, 18, 35, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58А, 62;

- ул. Энергетиков, 16, 32.

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