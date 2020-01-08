Главный ледовый городок Перми закрыт на техническое обслуживание

11:40 | 9.01.2020

9 января ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» закрыт на плановые профилактические работы. Вновь принимать гостей он начнет 10 января с 15:00.



Главный ледовый городок был открыт в обновленном квартале городской эспланады в конце декабря. Все дни новогодних каникул он принимал пермяков и гостей города. Здесь состоялись массовые мероприятия, в том числе празднование новогодней ночи и Рождества Христова. В среднем за день городок посещали 40 тысяч человек.



Чтобы проверить целостность скульптурных элементов, обновить скаты и демонтировать сценический комплекс, 9 января ледовый городок закрыт на профилактические работы. Возобновит прием гостей ледовый городок 10 января с 15:00. Далее он будет работать по привычному графику: выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00, будние дни – с 12:00 до 22:00.

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