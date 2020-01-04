Пермь: новости дня
17:22 | 6.01.2020
В краевой столице в десятый раз пройдет PermWinterSchool
В 2020-м спикерами конференции станут ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере финансов и ИТ: экс-зампредседателя Банка России, профессор РАНХиГС Константин Корищенко; основатель онлайн-биржи OANDA и криптобиржи Lykke, профессор Цюрихского университета Ричард Олсен; основатель Democracy Earth Foundation Сантьяго Сири; директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов; партнер Alpha Governance Partners, экс-директор CFA Institute, профессор Лозаннского университета Джузеппе Баллокки; директор по инновациям «Национального расчетного депозитария» Артём Дуванов.
«Мы постараемся заглянуть в следующее десятилетие. Как будет развиваться человечество в эпоху цифровых технологий? Какие новые социально масштабируемые идеи могут объединить нас, когда религия, государство, война и деньги центральных банков потеряют свою власть? Какими будут деньги будущего? Есть ли место приватности в цифровом мире? Мы не будем раскрывать все секреты. Обещаем, что это будет нескучно!», - отметил руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ Сергей Ивлиев.
Perm Winter School носит регулярный характер и проводится в Перми каждый год, начиная с 2011 года. В рамках конференции проходят обсуждения в сфере финансовых рынков и технологий, собирающей российских и зарубежных представителей ИТ и финансовой индустрии, научного и стартап-сообществ, преподавателей и студентов экономических и ИТ-специальностей.
Кроме того, Perm Winter School 2020 приглашает исследователей и экспертов из индустрии представить свои работы в рамках конференции. Заявки принимаются на русском или английском языках на сайте http://permwinterschool.ru/.
Конференция пройдет на площадке Высшей школы экономики в Перми (бульвар Гагарина, 37). Языки конференции - английский и русский. Участие бесплатное, необходима регистрация.
Организаторы конференции – лаборатория криптоэкономики и блокчейн-систем Пермского государственного национального исследовательского университета и компания Lykke при поддержке Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров PRMIA. Партнёры - банк «Урал ФД», ФРИИ, НИУ Высшая школа экономики - Пермь, компании Babel cover, «Финтелект», RIO Soft, Parma Technologies Group, инновационный центр «Мозгово».
Отметим, Пермский край уделяет большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе в ИТ-сфере. Так, с 2020 года в регионе стартует образовательный проект, в котором предприниматели получат знания по созданию сайтов, а также выходу на рынки российских и зарубежных площадок. Кроме того, в Прикамье с конца прошлого года работает Сетевой IT-университет. Это краткосрочные программы дополнительного образования для школьников и курсы для взрослых по востребованным сейчас и в перспективе цифровым технологиям. Курсы ведут специалисты IT-компаний и лучшие преподаватели вузов. Уже сейчас в ИТ-университете прошли обучение 10 тыс. школьников, в следующем году планируется обучить более 25 тыс. ребят.
Также с сентября 2020 года в ИТ-университете стартует Школа ИТ-решений для учеников 8-11 классов. Для студентов, проходящих обучение в ИТ-университете, открываются большие перспективы быть замеченными компаниями-партнёрами ИТ-университета и трудоустроиться еще во время учебы. В этом году 80 человек были приняты по итогам учебы на стажировку. Всего ИТ-университет сотрудничает сегодня с 35 компаниями.
Примечательно, что сегодня Пермский край является одним из регионов-лидеров по динамике внедрения IT-технологий в государственном секторе (облачная бухгалтерия, РИС «Закупки»), здравоохранении (Единая государственная информационная система), образовании (ЭПОС.Школа) и др.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:21 | 6.01.2020
В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу в подъезде жилого дома
17:32 | 6.01.2020
Житель Нижнего Тагила, пропавший перед Новым годом, найден живым
17:22 | 6.01.2020
В краевой столице в десятый раз пройдет PermWinterSchool
17:17 | 6.01.2020
В каникулы пожарные советуют особое внимание уделять детям
17:07 | 6.01.2020
В Перми похолодает на несколько дней
14:48 | 6.01.2020
В Свердловской области пропал человек
13:30 | 6.01.2020
На Среднем Урале нашли мертвой 16-летнюю девушку. Она замёрзла
13:02 | 6.01.2020
На севере Свердловской области проходит операция по спасению рыбаков
12:36 | 6.01.2020
Екатеринбургская епархия сообщила время общегородских праздничных богослужений в Рождество
11:34 | 6.01.2020
В МЧС рассказали свердловчанам, как безопасно провести Рождество
11:06 | 6.01.2020
Пассажира рейса Екатеринбург—Иркутск задержали за курение на борту
19:33 | 5.01.2020
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт жителей Свердловской области в Рождество
17:22 | 5.01.2020
В МЧС рассказали, как уберечь ребенка от обморожений и травм
16:13 | 5.01.2020
В Екатеринбурге из-за аварии отключили холодную воду в четырёх домах
15:33 | 5.01.2020
В Ирбите полицейские устроили погоню за автобусом, чтобы вернуть ребёнку забытый рюкзак с подарком от отца
14:36 | 5.01.2020
Жителям посёлков в пригороде Нижнего Тагила вернули электричество
13:52 | 5.01.2020
Пропавший под Новый год мужчина нашёлся в больнице Екатеринбурга
12:45 | 5.01.2020
Мать шестилетней девочки, рассказавшей о домогательствах со стороны её сожителя, подаст иск о клевете
11:14 | 5.01.2020
Часть пригорода Нижнего Тагила вновь осталась без электричества
10:39 | 5.01.2020
Под Ирбитом столкнулись две иномарки. Пострадали пять человек, включая двухлетнего ребёнка
20:29 | 4.01.2020
В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в хаски, её спасают ветеринары
19:18 | 4.01.2020
В екатеринбургском аэропорту двух пассажирок задержали за ругань