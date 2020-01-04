В Перми похолодает на несколько дней

17:07 | 6.01.2020

Сейчас в столице Прикамья -3 градуса, пасмурно. Сегодня, 6 января, к вечеру столбик термометра в Перми опустится до -11°C, ночью будет около -15°C.



Завтра днем будет -11°C, такая же температура ожидается в среду, 8 января. В четверг потеплеет до -8°C. В пятницу и субботу, по предварительным прогнозам, дневная температура составит около -4°C.

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