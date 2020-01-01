В этом году еще шесть городов Прикамья станут «умными»

16:51 | 3.01.2020

Умные технологии сделают города более безопасными и сократят использование ресурсов.



В 2019 году Соликамск, Чайковский и Нытва присоединились к «умным» городам Перми и Березникам. В 2020 году проект по созданию автоматизированной комфортной городской среды распространится еще на шесть городов – Чусовой, Краснокамск, Добрянку, Красновишерск, Лысьву и Кунгур. Об этом рассказал руководитель проекта «Умный город» в Прикамье, руководитель ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» Артем Нечаев на заседании комиссии при Координационном совете по развитию цифровой экономики Пермского края. Согласно дорожной карте, до конца 2024 года «Умный город» будет реализован во всех муниципалитетах региона.



«В первом квартале 2020 года мы должны сформировать концепцию единого диспетчерского центра. Также будут разработаны стандарты «умных сервисов», которые мы будем внедрять во всех городах. В помощь муниципальным образованиям мы готовим материалы для дистанционного обучения», - рассказал Артем Нечаев.



В рамках «Умного города» реализуются несколько направлений, связанных с модернизацией общественной и внутридомовой инфраструктуры. Например, в рамках программы «Умный свет» устанавливаются новые светодиодные светильники. Они позволят достичь значительной экономии ресурсов, обеспечить безопасность водителей и пешеходов и повысить уровень безопасности дорожного движения.



В Соликамске в рамках этого проекта было установлено 3 693 светодиодных светильника, работающих с помощью высокоскоростной сети LoRaWan. В Березниках установлены 300 светодиодных LED-светильников взамен проектных с газоразрядными лампами. В Чайковском - 4513 светодиодных светильников с программным управлением. В Перми в 2020 году запланирована установка 12 тысяч светодиодных светильников.



Стоит отметить, «Умный свет» внедряется и на дорогах Пермского края. В 2020 году в общей сложности 4027 «умных» светильников будет установлено на транспортной развязке у аэропорта, на ул. Строителей (от ул. Куфонина до Западного обхода), шоссе Космонавтов (от моста через р. Мулянку до ул. Аэродромная), на Восточном (с 11 по 15 км, с 17 по 21 км, с 23 по 30 км) и Западном (с 37 по 54 км) обходах. В 2019 году уже установлены 285 светильников с 4 по 9 км Восточного обхода.



В рамках проекта «Умное ЖКХ» в Перми в 2019 года проведена модернизация счетчиков потребления энергоресурсов во всех общеобразовательных учреждениях города. В Нытве в рамках проекта 165 домов оснащены в разной степени автоматизированными системами учета на общедомовых приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний и - автоматизированной системы регулирования расхода тепловой энергии (экономия расходы составила от 8 до 19,4% за услуги). В Березниках в микрорайоне Любимов реализуется проект «Демо-дом» (внутридворовое видеонаблюдение, видеодомофон, датчики, снятие показаний с общедомовых и квартирных счетчиков).



В рамках реализации «Умного городского транспорта» в Перми к единой системе оплаты проезда подключены все транспортные средства общественного городского пассажирского транспорта. На маршрутах регулярных перевозок было зарегистрировано 1245 валидаторов. С помощью системы осуществляется оперативный мониторинг пассажиропотока, предусматривается возможность оптимизации сети транспорта общественного пользования с учетом фактической загрузки, а также идет расчет, финансовое обоснование и моделирование тарифов на транспорт общественного пользования. Все перевозчики Перми передают информацию в ЕСОП по льготникам. В 2019 году более 35 тысяч льготных проездных стандарта ЕСОП выдано и пополнено на октябрь и более 10 тысяч единых карт школьника выдано в Перми.



Также планируется развитие туристического и культурно-образовательного сектора: на 17 зданиях культурного наследия в Нытве размещены QR-коды. В Соликамске обсуждается создание единой навигационно-информационной туристической системы. В Перми сейчас идет разработка и внедрение модуля мониторинга физической активности жителей города Перми на портале «Умный спорт».



«Умные» технологии коснулись в 2019 году дорожной инфраструктуры: в Березниках пилотно запустили «умный светофор» (возможность применения адаптивного и интеллектуального режима управления светофорным объектом), по итогам реализации проекта будет принято решение о поэтапной замене остальных светофоров. В Нытве в 2020 году запланировано установить 4 умных светофора. В 2020 году на дорогах Пермского края планируется установить 342 «умных пешеходных перехода». Модуль оборудован датчиками движения, информационными табло и оборудованием для сбора и обработки информации. Переход позволит снизить риск возникновения ДТП с участием пешеходов.



Охрана общественной безопасности - одна из главных целей проекта «Умный город». Так, в Березниках 684 камеры видеонаблюдения установлены на 64 объектах дошкольного образования и 347 камер - на школах. В Нытве в 2020 году запланирована установка 19 систем видеонаблюдений на 8 объектов культуры, 8 объектов образования и 3 общественные территории. В Перми на калитках всех общеобразовательных учреждений города осуществлен монтаж домофонов, а в рамках тестирования биометрической системы распознавания лиц в школе № 102 установлен комплект оборудования. В 2020 году в краевой столице планируется продолжить установку интеллектуальных систем в образовательных учреждениях.



Проект «Умный город» базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, экономическая эффективность. В рамках пилотных мероприятий по реализации проекта запланирована реализация следующих проектов: создание цифрового двойника города, интеллектуального центра городского управления, внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, сокращение потребления энергоресурсов в государственных и муниципальных учреждениях, энергоэффективное городское освещение, автоматизированный контроль за работой дорожной и коммунальной техники, интеллектуальное управление городским общественным транспортом и др.



Реализация «Умного города» проходит в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденных президентом Владимиром Путиным.

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