В Перми ожидается потепление

16:49 | 3.01.2020

Сейчас в столице Прикамья -8 градусов, снег. Сегодня, 3 января, вечером ожидается около -6°C, ночью – 0°C.



Завтра днем будет около нуля, вероятны осадки, ночью – до -6°C. В воскресенье, 5 января, столбик термометра поднимется до -1°C, осадки продолжатся. В понедельник, по предварительным прогнозам, ожидается около -2°C, затем наступит похолодание.

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