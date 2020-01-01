Пермь: новости дня
16:49 | 3.01.2020
В Перми ожидается потепление
Завтра днем будет около нуля, вероятны осадки, ночью – до -6°C. В воскресенье, 5 января, столбик термометра поднимется до -1°C, осадки продолжатся. В понедельник, по предварительным прогнозам, ожидается около -2°C, затем наступит похолодание.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:51 | 3.01.2020
В этом году еще шесть городов Прикамья станут «умными»
16:50 | 3.01.2020
В Прикамье пройдут международные детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина
16:49 | 3.01.2020
В Перми ожидается потепление
16:07 | 3.01.2020
Полицейские проверяют автобусы для детей-пассажиров в Екатеринбурге
14:04 | 3.01.2020
В Свердловской области ожидаются теплые выходные
13:12 | 3.01.2020
Мужчину, устроившего стрельбу из автомата в Екатеринбурге в новогоднюю ночь, задержала полиция
12:36 | 3.01.2020
Опубликовано видео убийства полицейскими жителя Камышлова
12:02 | 3.01.2020
Вифлеемский огонь прибыл в Екатеринбург накануне Рождества
10:18 | 3.01.2020
В Екатеринбурге в ДТП на улице Титова пострадали 3 человека
09:47 | 3.01.2020
В Качканаре ночью горела иномарка
02:55 | 3.01.2020
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Перми в марте
02:52 | 3.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на день рождения
02:50 | 3.01.2020
В Перми на новогодних маршрутах работают зоны обогрева
02:47 | 3.01.2020
Празднование Нового года в Перми прошло спокойно
02:37 | 3.01.2020
В феврале 2020 года Пермь примет Стартап-тур Фонда «Сколково»
02:34 | 3.01.2020
Максим Решетников внес законопроект, запрещающий продавать снюсы несовершеннолетним в Прикамье
20:29 | 2.01.2020
В поселке под Екатеринбургом потерялся корги
19:07 | 2.01.2020
СКР закрыл уголовное дело вожатого из Екатеринбурга
18:26 | 2.01.2020
Мэр Екатеринбурга утвердил создание Экологического совета
17:34 | 2.01.2020
В Нижнем Тагиле отечественная легковушка врезалась в маршрутку
17:11 | 2.01.2020
В Екатеринбурге ищут мужчину с татуировкой «за ВДВ»
16:20 | 2.01.2020
Пропавшего екатеринбуржца живым нашли в деревне
14:49 | 2.01.2020
Полиция Североуральска нашла пропавшую 15-летнюю девушку
13:05 | 2.01.2020
В центральном парке Екатеринбурга стартует развлекательная программа
12:40 | 2.01.2020
Екатеринбург обзавёлся «стройными светофорами»