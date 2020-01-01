Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Перми в марте

02:55 | 3.01.2020

19 марта в УДС «Молот» состоится концерт Тилля Линдеманна. Солист Rammstein приедет в Пермь в составе Lindemann. Проект работает в жанре индастриал-метал. Тилль Линдеманн – вокалист и автор песен, а Петер Тэгтрен, шведский музыкант, лидер коллектива Hypocrisy, организатор индастриал-метал-проектa Pain, отвечает за инструментальную часть.



Тур по Европе, включая Россию, проходит в поддержку вышедшего в ноябре 2019 второго альбома дуэта – F&M. Помимо Москвы и Петербурга, музыканты посетят Екатеринбург, Казань, Воронеж, Краснодар.



Билеты на концерт в Перми обойдутся поклонникам в 2-6 тысяч рублей. В пермских онлайн-кассах их еще нет, но можно купить билет на официальном сайте Lindemann: https://lindemann.ru/.

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