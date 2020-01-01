Пермь: новости дня
02:52 | 3.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на день рождения
История пермской библиотеки им. А.М. Горького отсчитывается с 4 января 1836 года, когда было принято решение открыть Пермскую публичную библиотеку в доме училища детей канцелярских служителей. В честь этого в библиотеке Горького состоятся творческие встречи, мастер-классы, экскурсии и викторины.
«4 января – всегда особая дата для нас, ведь именно в этот день 184 года назад «родилась» наша библиотека. Мы постарались сделать что-то интересное и особенное для наших читателей. Конечно же, расскажем об истории возникновения и судьбе «Горьковки», покажем любопытные артефакты, познакомим с редкими и эксклюзивными изданиями из наших фондов, устроим интересные встречи, просто создадим теплую атмосферу на наших площадках. Библиотека всегда была и остается в представлении людей храмом знаний и образования, и мы стараемся подчеркнуть это. Смыслы, заложенные в библиотеке, не меняются, изменяются лишь технологии, которые совершенствуют знания и книгу. Мы надеемся, что 4 января каждый найдет для себя в «Горьковке» что-то интересное», - поделилась заместитель директора краевой библиотеки им. Горького Марина Хабирова.
В ходе праздника запланирована встреча с поэтом Александром Старовойтовым, презентация книги Константина Шадрина «Выбор дела по душе. Кто я?», рождественская беседа с иеромонахом Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря Серафимом и лекция Любови Щелоковой, автора книги «Лекарственные растения».
Кроме того, гости «Горьковки» смогут проверить свои музыкальные знания, сыграв в «Угадай мелодию», научатся создавать рождественские подарки, увидят выставку музыкальных инструментов в миниатюре.
© «Вечерние ведомости»
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