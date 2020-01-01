В Перми на новогодних маршрутах работают зоны обогрева

02:50 | 3.01.2020

На трех новогодних маршрутах в центре Перми, в Кировском и Мотовилихинском районах организовано 13 зон обогрева. Они обозначены специальными навигационными элементами.



Департамент культуры и молодежной политики и департамент экономики и промышленной политики администрации Перми договорились создать на базе ряда учреждений зоны обогрева для пермяков и гостей города, гуляющих по новогодним маршрутам. Напомним, впервые зоны обогрева были сформированы в прошлый Новый год – это места, куда можно зайти погреться, воспользоваться туалетом, выпить горячего чаю, чтобы не замерзнуть во время зимних прогулок.



Так, на центральном новогоднем маршруте будет организовано 6 зон обогрева, на маршруте в Мотовилихинском районе – 5 зон, в Кировском – 2 зоны. Планируется, что в таком формате зоны обогрева будут работать до 1 февраля.



На центральном новогоднем маршруте действуют зоны обогрева по адресам: ул. Ленина, 58, 68, 70б, 76; ул. Борчанинова, 5а; ул. Куйбышева, 31. В Мотовилихинском районе работают 5 зон по адресам: ул. Уральская, 75, 113; ул. 1905 года, 3, 18; ул. КИМ, 41а. В Кировском районе гуляющие могут погреться на ул. М. Рыбалко, 106, корп. 2 и ул. Закамской, 21.

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