Празднование Нового года в Перми прошло спокойно

02:47 | 3.01.2020

По данным департамента общественной безопасности администрации Перми, во время проведения массовых гуляний в главном ледовом комплексе на эспланаде и праздничных мероприятий в районах города грубых нарушений общественного порядка допущено не было.



Городские новогодние мероприятия посетили более 50 тысяч человек, около 43 тысяч из них находились в новогоднюю ночь на городской эспланаде. Безопасность пермяков обеспечивали сотрудники полиции, частных охранных организаций, народные дружинники. Рядом с ледовым городком несли дежурство все экстренные службы, в том числе специалисты Пермской городской службы спасения, врачи скорой помощи, пожарные.



В новогоднюю ночь спасатели выезжали по звонкам пермяков 9 раз, в основном по бытовым причинам.



По данным Главного управления МЧС по Пермскому краю, в результате неосторожного обращения с огнем в новогоднюю ночь произошло возгорание на балконе многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Перми. Возгорание было своевременно ликвидировано, пострадавших нет.



В течение новогодних каникул все места массового отдыха будут находиться под постоянным контролем оперативных служб.

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