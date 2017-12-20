800 школьников побывали на новогодней елке главы Перми

17:29 | 27.12.2019

В предновогодние дни каждый гость пермского Дворца культуры им. Солдатова попадает в мир волшебства, его встречают сказочные герои. Желающие могут сделать фотографии в специально созданных тематических зонах.



27 декабря прошли главные городские елки ‒ подарок главы города ‒ для детей из многодетных малообеспеченных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей с ограниченными физическими возможностями, а также победителей олимпиад и различных творческих конкурсов.



Аниматоры учили ребят преодолевать любые преграды, не бояться трудностей и верить, что крепкая дружба может делать настоящие чудеса. Ребятам показали новогодний мюзикл «Проделки Бабы-Яги».



В продолжение новогодней истории в центральном фойе прошли игры и танцы вокруг елки. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами дети веселились и играли в новогоднем хороводе. В конце мероприятия каждый ребенок получил новогодний подарок.

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