В выходные в Перми похолодает

12:18 | 27.12.2019

Сейчас в столице Прикамья -7 градусов, ясно. Сегодня, 27 декабря, днем в Перми будет -6°C, ночью – около -10°C.



Завтра столбик термометра покажет -7°C. В воскресенье, 29 декабря, днем будет около -10 °C, к вечеру температура будет понижаться, ночью ожидается около -20°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, ожидается около -12°C.

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