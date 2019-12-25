«Уралкалий» проиндексирует зарплату сотрудникам

13:13 | 26.12.2019

Заработная плата сотрудников Группы «Уралкалий» по решению Совета директоров компании будет проиндексирована на 3%. Индексация распространяется на начисление заработной платы с 1 декабря 2019 года.

Основными критериями для проведения индексации являются официально установленный индекс потребительских цен на товары и услуги по Пермскому краю, анализ рынка и производительность труда. Повышение заработной платы принято в полном соответствии с Коллективным договором компании.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

– Индексация заработной платы для более чем 20 000 сотрудников Группы – важная часть социальной политики «Уралкалия» как одного из самых привлекательных работодателей региона. Индексация производится на основании Коллективного договора компании, который является одним из лучших в отрасли, и предоставляет сотрудникам такие дополнительные социальные гарантии, как компенсация за питание, бесплатная доставка до отдаленных рабочих мест, санаторно-курортное лечение, дополнительное медобслуживание, улучшение жилищных условий, организация спортивных мероприятий и детского отдыха.

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