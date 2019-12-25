«Горьковка» приглашает пермяков на выставку об истории медицины

13:08 | 26.12.2019

30 декабря откроется выставка «История медицины. К 250-летию со дня рождения Ф. Х. Граля».



Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького с 30 декабря по 31 января приглашает на выставку, посвященную 250-летию со дня рождения Федора Христофоровича Граля. В фонде «Горьковки» собраны редкие издания по медицине, которые дают представление о профессиональных интересах и круге чтения врачей Пермской губернии XVIII-XIX вв.



К 250-летию со дня рождения Федора Христофоровича Граля – филантропа и организатора первой городской больницы – библиотека проводит выставку редких изданий по медицине. Читатели смогут увидеть переводы трудов европейских врачей XVIII-XIX вв., популярные лечебники и журналы, в которых публиковались статьи о гигиене, пользе свежего воздуха, физических упражнений и воздержания в еде. На выставке представлены книги по клинической медицине, терапии XIX – начала XX вв.



Выставка будет работать в фойе 1 этажа. Вход свободный, 6+.

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