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Пермь: новости дня


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13:02 | 26.12.2019

С начала зимнего содержания с улиц Перми вывезено более 140 тысяч кубометров снега

Подрядным организациям поставлена задача активно вывозить сметенный снег.

Все подрядные организации работают в круглосуточном режиме, пересменки проводятся только после 9 часов утра и только в городе, чтобы не отгонять технику в парки и оперативно продолжать уборку улиц. Ночью на улицах города работало 269 единиц техники и около 150 дорожных рабочих. Подрядчики промели улицы и сформировали снежные валы, сейчас они должны активизировать вывоз снега. За вчерашний день с улиц вывезено 9,6 тысячи кубометров снега, с начала зимнего содержания – более 140 тысяч кубометров.

В дневное время, чтобы не создавать затруднения на дорогах, количество техники, работающей на улицах города достигает, 150 единиц, также на улицах работает порядка 300 дорожных рабочих.

Перед подрядными организациями стоит задача оперативно убирать сметенный снег, а также очищать и обрабатывать тротуары и проезжую часть, чтобы не создавать неудобств для пешеходов и обеспечить безопасность движения транспорта. Особое внимание уделяется тротуарам, спускам и подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, сложным участкам дорог, перекресткам.

В связи со сложными погодными условиями водителям автотранспорта необходимо быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, соблюдать дистанцию. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам рекомендуется рассчитывать время в пути с учетом сложных погодных условий.

© «Вечерние ведомости»

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