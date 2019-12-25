Пермь: новости дня
12:45 | 26.12.2019
В Перми выявлено 56 объектов с нарушениями содержания прилегающей территории
25 декабря специалисты городской административно-технической инспекции провели большой рейд по территориям, содержанием которых должны заниматься хозяйствующие субъекты: магазины, кафе и другие учреждения. Были обследованы все районы города. Хозсубъекты должны самостоятельно убирать снег с прилегающих территорий и крыш своих зданий, а затем вывозить его. За ненадлежащее содержание выписывают уведомления. В случае неустранения составляются протоколы, принимаются решения по штрафам.
За день административно-техническая инспекция проверила 116 объектов, на 56 объектах были выявлены нарушения, направлено 46 уведомлений.
Основные нарушения, которые выявляли инспекторы, – это неудовлетворительная очистка от снега и льда парковок, тротуаров, входных групп, кровли.
Например, в Ленинском районе было проверено 24 объекта, выявлено 15 объектов с нарушениями, всего направлено 9 уведомлений в адрес торговых центров «Разгуляй», «Привилегия», «Товары Прикамья», «Тополя», «Колизей-Синема», «ЦУМ», «Пирамида», автосалона «Мерседес-Бенц», офисного центра «Серго».
В Дзержинском районе проверено 24 хозяйствующих субъекта, на 10 объектах выявлены нарушения. Инспекторами направлены 10 уведомлений в адрес торговых центров «Земляника», «Парк авеню», «Семья», «Лента», «Караван», «Детский мир/Эльдорадо», «Бизнес-центр Парковый», супермаркет «Желябова, 10а», «Новый проспект», «Куфонина, 20».
Исправление недочетов остается на контроле административно-технической инспекции.
В Свердловском районе проверено 28 хозяйствующих субъектов, на 8 из них выявлены нарушения, такое же количество уведомлений направлено в адрес детского интерактивно-развлекательного центра «Октябрь», ТЦ «Громовский», БЦ «Грин Плаза», ТЦ «Навигатор», ТЦ «Радуга», ТЦ «Лента», административно-торговые здания на ул.Героев Хасана, 100, 105а.
- Инспекцией усилена работа в части контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов для того, чтобы навести порядок и убедить собственников более внимательно относиться к территориям, за которые они несут ответственность в плане содержания прилегающих мест. По всем нарушениям выданы уведомления, если мы не увидим устранения нарушений, то хозсубъекты привлекаются к административной ответственности. Сумма штрафа достигает 50 тысяч рублей, - прокомментировал директор административно-технической инспекции Перми Кирилл Самаркин.
© «Вечерние ведомости»
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