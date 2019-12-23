«Уралкалий» дарит новогодние подарки детям сотрудников

10:19 | 24.12.2019

«Уралкалий» направил более 26 млн рублей на новогодние поздравления детей сотрудников Группы «Уралкалий». В этом году подарки получат дети в возрасте от 1 до 15 лет. В новогодних наборах - сладости от известных производителей кондитерских изделий и новогодние сувениры.

Также в дни школьных каникул дети сотрудников Группы «Уралкалий» побывают на мероприятиях, организованных для различных детских возрастных категорий: спектаклях, театрализованных представлениях во Дворцах культуры, на сеансах в кинотеатрах Соликамска и Березников.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

- Новый год - особенное время, когда все дети ждут волшебства и ярких впечатлений. «Уралкалий» приготовил около 14 тысяч сладких подарков для детей сотрудников. Организация новогодней кампании - важная часть социальной политики «Уралкалия» как одного из самых привлекательных работодателей региона. Мы надеемся, что новогодние сюрпризы от компании создадут праздничное настроение и детям, и взрослым.

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