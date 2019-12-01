В Перми начали курсировать самые современные трамваи в России

18:04 | 23.12.2019

Новые трамваи «Лев» и «Львенок» начали курсировать по пермским маршрутам. Сегодня, 23 декабря, губернатору Пермского края Максиму Решетникову презентовали самый большой трамвай «Лев», он состоит из трех вагонов и способен вместить до 380 пассажиров. Новый трамвай вместе с главой региона оценили ветераны «Пермгорэлектротранс», представители организаций инвалидов, подопечный фонда «Дедморозим» Василий Кардаков.



Новые трамваи низкопольные, что облегчает их использование для маломобильных групп граждан (пенсионеров, мам с колясками и инвалидов). По словам Василия Кардакова, в трамвае комфортно: установлен пандус для заезда в вагон и ремни безопасности. Также внутри есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску.



Ветеран «Пермгорэлектротранс» Вера Демакова, которая с 1972 по 2005 годы работала водителем трамвая, оценила оснащение вагонов. «Я работала на КТМ-1, КТМ-2 (КТМ - Кировский трамвай моторный - прим. ред.). В них было очень холодно, мы работали в валенках и варежках и все равно мерзли, обогревателей не было. В КТМ-5 было уже комфортнее, там уже появились нормальные тормоза и 2 фары – было светлее. С новыми трамваями их, конечно, не сравнить», - поделилась впечатлениями Вера Демакова.



В трамвае предусмотрены информационные экраны, с помощью которых пассажиры в реальном времени получают необходимые сведения о маршруте, остановках и пересадках. Вагон оснащен камерами видеонаблюдения, удобной навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В трамваях предусмотрено адресное открытие дверей.



По словам губернатора Максима Решетникова, в Пермь приедут еще восемь односекционных трамваев «Львенок», которые будут поставлены по всем городским направлениям. «Сейчас важно ускорять программу ремонта путей, потому что даже на таком современном трамвае разница новых и старых путей ощутима. Помимо этого, сразу видно, что нужно больше внимания уделить остановкам – хоть трамвай и низкопольный, но перепады на остановочных комплексах разные, людям неудобно. Сразу обсудили этот вопрос с представителями города. Дал поручение главе Перми заняться вопросом: ускорить ремонт путей и заложить средства на ремонт остановок (поднять платформы), - отметил Максим Решетников. - По программе развития трамвая мы в лидерах по всей стране: строятся новые пути на ул. Революции, проектируется замена железнодорожных путей на участке от Перми I до Перми II, планируем провести трамвай на Парковый. Важно, что люди видят эти изменения, что не дожидаемся больших строек, а меняем качество жизни уже сейчас: обучаем машинистов, покупаем лучшие трамваи напрямую у производителей и дальше будем помогать городу обновлять состав, трамвайные пути».



Президент компании ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур подчеркнул, что новые пермские трамваи самые современные не только в России, но и в Европе. «У этих трамваев за счет применения алюминиевых сплавов самая низкая на данный момент пожарная нагрузка. В трамваях комфортно и тепло, летом - прохладно. Двойное подрессирование – комфортно как пассажирам, так и водителю, даже по старым путям. Пермь в лидерах страны по обновлению и развитию транспорта общественного пользования».



С сегодняшнего дня и до 9 января новые трамваи будут курсировать по Перми бесплатно. Внедрение нового подвижного состава - важный шаг в развитии города. В новой транспортной модели трамвай - приоритетный вид общественного транспорта. В краевой столице развивается и трамвайная сеть, обновлением трамвайных путей (за последние 5 лет реконструированы трамвайные пути и контактная сеть на улицах Героев Хасана, Максима Горького, на Северной дамбе, участках улиц Уральской и Крупской). Сейчас идет строительство новых бесшумных трамвайных путей на улице Революции. Помимо этого, строительство новых линий для скоростных трамваев планируется в микрорайоне Парковый и вдоль набережной Камы. Проект масштабный, и для его реализации важно, чтоб транспорт был максимально комфортным для пассажиров и безопасным для горожан (новые трамваи имеют высокий уровень экологической безопасности).



Инновационный трамвай «Лев» (модель 71-934) – это самый длинный и самый вместительный трехсекционный, двухсторонний трамвайный вагон. В основе новой машины – запатентованная уникальная поворотная эластичная тележка. Рассчитан в среднем на 265 пассажиров, 70 мест для сидения. «Лев» - полностью низкопольный восьмиосный двусторонний трамвай длиной 34 метра, состоящий из трех секций и работающий без оборотных колец, поскольку оснащен двумя кабинами, а двери расположены с двух сторон. Особое внимание уделяется комфорту пассажиров: в трамвае предусмотрены удобные сидения, системы климат-контроля, информационные экраны. Современный дизайн и значительное снижение шумовой нагрузки совершенствуют взаимодействие трамвая с городской средой. Интерьер «Льва», как и всех трамваев производства «ПК Транспортные системы», выполнен с применением алюминиевых сплавов. «Лев» - это в полном объеме российская разработка и изготовление, где учтены эксплуатационные и климатические особенности не только России, но и стран Европы. «Лев» - энергоэффективный, экологичный и элегантный городской трамвайный вагон нового поколения.



Трамвай 71-911 ЕМ («Львенок») - это 100%-низкопольный четырехостный вагон, который серийно выпускает только компания «ПК Транспортные системы». Рассчитан в среднем на 111 пассажиров, 40 мест для сидения. «Львенок» по комфорту может легко конкурировать с личным авто: просторный салон, удобные сидения, широкие дверные проемы, система климат-контроля. Трамвайный вагон модели 71-91 1ЕМ «Львенок» отвечает всем современным мировым требованиям. Интерьер сделан с использованием алюминиевых сплавов, что делает его долговечным и самым пожаробезопасным трамваем в России. Также вагон оснащен системой пассивной безопасности.



В создании трамваев участвуют три десятка компаний. При этом трамваи на 90% состоят из комплектующих, произведенных на территории России. Сочетание опыта и инновационных разработок позволило построить трамваи, серийных аналогов которым сегодня нет не только в России.

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