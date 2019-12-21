В Перми идет уборка снега

13:38 | 23.12.2019

Подрядчики во всех районах работают круглосуточно, количество снегоуборочной техники на улицах увеличено.



В Перми продолжаются сильные снегопады. По данным метеорологов, такая погода установится в городе на ближайшие несколько дней, скорость ветра при этом составит до 13 м/c.



Завтра, 24 декабря, снегопад усилится. Сейчас, чтобы не создавать затруднения движения, на улицах города работает около 100 единиц техники, ночью количество ее увеличится вдвое. В сложных погодных условиях автомобилистам необходимо быть внимательными и осторожными. Кроме того, днем на улицах города работает около 300 дорожных рабочих, а ночью порядка 150.



Подрядные организации работают в круглосуточном режиме. За выходные с улиц города было вывезено более 16,5 тысячи кубометров снега, с начала зимнего содержания более 125,5 тысячи.



Перед подрядными организациями стоит задача не только очищать тротуары и проезжую часть, но и оперативно убирать сметенный снег, чтобы не создавать неудобств для пешеходов и обеспечить безопасность движения транспорта. Противогололедными смесями обрабатываются отдельные участки дорог, чтобы не создавать «снежную кашу». Особое внимание уделяется тротуарам, спускам и подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, сложным участкам дорог, перекресткам.

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