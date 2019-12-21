Пермь: новости дня
12:40 | 23.12.2019
Неделя в Перми будет теплой
Завтра вновь ожидается снег, будет около -2°C. В среду, 25 декабря, осадки должны ослабеть, столбик термометра покажет около -3°C. В четверг будет около -5°C, в пятницу – -4°C.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:13 | 23.12.2019
Свердловская ГИБДД опубликовала график работы в новогодние праздники
14:01 | 23.12.2019
В долинах малых рек Перми прошел праздник снежных фонарей
13:54 | 23.12.2019
В Прикамье впервые вручили премию доброты
13:45 | 23.12.2019
Свердловская прокуратура обжаловала оправдательное решение суда в отношении мужчины, выбросившего в окно младенца
13:38 | 23.12.2019
В Перми идет уборка снега
13:32 | 23.12.2019
В 2020 году у проекта ЭПОС.Школа появится мобильное приложение
12:56 | 23.12.2019
В Первоуральске сотрудники ФСБ и полиции изъяли оптовую партию контрафактного алкоголя
12:48 | 23.12.2019
К 2023 году число пассажиров скоростных поездов «Ласточка» превысит 1 миллион человек в год
12:40 | 23.12.2019
Неделя в Перми будет теплой
12:32 | 23.12.2019
Екатеринбург украсили рождественские шары и ангелы
12:30 | 23.12.2019
Лечение в Израиле: действительно ли это дорого как об этом говорят?
11:59 | 23.12.2019
В столице Урала выбирают талисман для Универсиады-2023
11:26 | 23.12.2019
В Екатеринбурге завершились обсуждения новой развязки у «Калины»
10:14 | 23.12.2019
Судебные приставы помогли екатеринбурженке вернуть работу
09:50 | 23.12.2019
Екатеринбургские волонтеры поехали в Тавду, чтобы спасти хаски с почти отрубленной лапой
09:22 | 23.12.2019
В Нижнем Тагиле волейболистки «Уралочки» уступили «Динамо»
20:46 | 22.12.2019
В Екатеринбурге по пути домой без вести пропал мужчина
16:54 | 22.12.2019
В Екатеринбурге состоялся турнир по дзюдо на призы главы города
14:34 | 22.12.2019
Половина домов в Алапаевске может остаться без тепла. Причина – в мэрии
14:23 | 22.12.2019
На Среднем Урале потеплеет в начале предстоящей недели
13:17 | 22.12.2019
В Пионерском районе Екатеринбурга благоустроят бульвар на Блюхера
03:15 | 22.12.2019
Губаха попала в рейтинг Forbes
03:13 | 22.12.2019
В Перми выберут лучший новогодний двор
18:28 | 21.12.2019
В Свердловской области без вести пропал молодой человек
16:11 | 21.12.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше перевернулась газель