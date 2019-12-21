Неделя в Перми будет теплой

12:40 | 23.12.2019

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, снег. Сегодня, 23 декабря, днем в Перми будет около -4°C, сильный снегопад продлится до вечера. Ночью высока вероятность перехода осадков в дождь при отрицательной температуре, что приведет к сильной гололедице.



Завтра вновь ожидается снег, будет около -2°C. В среду, 25 декабря, осадки должны ослабеть, столбик термометра покажет около -3°C. В четверг будет около -5°C, в пятницу – -4°C.

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