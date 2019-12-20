Губаха попала в рейтинг Forbes

03:15 | 22.12.2019

Журнал Forbes составил рейтинг малых городов России, которые могут стать интересными точками для путешествий. В их число попала Губаха.



В журнале приводятся уникальные локации города, которые являются привлекательными для туристов. Здесь и город-призрак - Верхняя Губаха, где проходит ежегодный фестиваль Губаха.Alive, и горнолыжный центр. В журнале рассказывается, что здесь можно покататься на лыжах по трассам, проложенным в лесу, спуститься с Крестовой на сноуборде или горных лыжах, покататься на коньках на ледовой арене, посетить один из трех бассейнов.



Уникальность Губахи заключается и в том, что она привлекательна своими закатами, любоваться которыми можно одновременно во время театральных постановок в рамках фестиваля «Тайны горы Крестовой». Среди широкого разнообразия в проведении досуга упоминается также музей КУБа, кино, театр, известные Губахинские пещеры, в том числе самая глубокая в Пермском крае – Темная, и арт-объекты города.



В целом, каждый турист может составить интересный ему маршрут, в том числе по местам съемок фильма «Сердце Пармы».



Помимо Губахи, в список малых городов с необычной историей также попали Хвалынск, Тотьма, Кыштым, Свияжск, Южа и Железногорск.



Губаха возникла в 1755 году, когда в Крестовой горе открыли железную руду. Сначала деревня Губаха была пристанью для барж при впадении реки Губашки в реку Косьву. В советское время провели железную дорогу и построили электростанцию. В 1960-е годы шахты угольного бассейна были закрыты, и новый этап промышленной жизни Губахи связан уже с крупными химическими и коксохимическими производствами. Новая промышленность помогла городу выйти из экономического кризиса и продолжить новый этап жизни.

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