В Перми выберут лучший новогодний двор

03:13 | 22.12.2019

Пермь активно готовится к Новому году: зажигается праздничная иллюминация, на эспланаде установлена новая ель, жители украшают свои дворы. Для того чтобы поддержать начинания людей и управляющих организаций, департамент ЖКХ проводит конкурс на лучшее новогоднее оформление дворов.



Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, принять участие в новогоднем украшении города могут все управляющие организации (УК, ТСЖ, ЖСК). Конкурс пройдет по двум номинациям. Будет определяться лучшее праздничное оформление двора дома, обслуживаемого УК, и придомовой территории, украшенной ТСЖ, ЖСК или самими жильцами.



Такой конкурс проводится в городе в пятый раз. Традиционно пермяки украшают свои дворы снежными скульптурами, наряжают новогодние елки, развешивают яркую иллюминацию.



Для участия необходимо до 30 декабря заполнить заявку и вместе с фотографией своего двора принести в печатном виде в департамент ЖКХ администрации Перми по адресу: улица Ленина, 34, кабинет 406. Более подробные условия участия и форму заявки можно найти в положении конкурса (https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/polozhenije_o_konkurse_dvorov_2019.docx).



Конкурсная комиссия оценит оригинальность идеи и применяемых материалов. Важным критерием оценки будет являться качественное содержание придомовой территории: во дворе не должно быть мусора, а тротуары и проезд должны быть расчищены от снега.



Подведение итогов конкурса и награждение лучших новогодних «дизайнеров» состоится не позднее 28 февраля.

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