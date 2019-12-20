Пермские предприятия приглашают принять участие в Российском промышленном форуме

03:07 | 22.12.2019

Мероприятие пройдет с 26 по 28 февраля в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО».



Организаторами выступают правительство Республики Башкортостан, министерство промышленности и энергетики Республики Башкортостан, администрация Уфы.



В рамках форума будет проведена специализированная выставка «Инновационный потенциал Уфы» с целью развития межрегиональных связей и кооперации. Также в эти дни на площадке «ВДНХ-ЭКСПО» планируется проведение круглых столов на тему: «Индустриальные парки и технопарки: проблемы и перспективы развития», «Крупный и малый бизнес: межрегиональное сотрудничество как фактор развития инвестиционного климата».



Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (347) 246-42-02, +7 (347) 246-42-00.

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