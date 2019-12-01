Ввод жилья в Пермском крае увеличился на 21%

13:09 | 20.12.2019

За 11 месяцев 2019 года в Прикамье введено в эксплуатацию 877,3 тыс. кв. м жилья. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Пермьстат.



Всего за 11 месяцев было введено в эксплуатацию 11 284 квартиры. Индивидуальными застройщиками введено в действие 564,4 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 47,8% больше, чем в январе-ноябре 2018 года.



Отметим, на 2019 год план ввода жилья в Пермском крае, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, составляет 1050 тыс. кв. м.

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