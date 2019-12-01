В выходные в Перми похолодает

12:47 | 20.12.2019

Сейчас в столице Прикамья -3 градуса, пасмурно. Сегодня, 20 декабря, днем в Перми будет -2°C, ночью похолодает до -15°C.



Завтра столбик термометра покажет около -12°C, ночью до -22°C. В воскресенье, 22 декабря, днем будет около -15°C. В начале следующей недели, по предварительным прогнозам, температура приблизится к нулю.

© «Вечерние ведомости»