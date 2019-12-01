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16:18 | 18.12.2019
Теплоснабжение городов «Т Плюс» требует до 150 млрд рублей инвестиций
К настоящему моменту решение о переходе на новую модель рынка тепла принято в Ульяновске. Этому предшествовала масштабная работа с муниципалитетом и руководством региона.
Во Владимире, Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти уже подписаны соглашения с местными администрациями.
На завершающей стадии процесс находится в Оренбурге - решение вынесено на уровень Правительства Российской Федерации.
Активные переговоры также ведутся в Перми, Балакове, Екатеринбурге, Саранске, Кирово-Чепецке, Чебоксарах, Новочебоксарске, Йошкар-Оле.
Успешный переход всех этих городов в ценовые зоны теплоснабжения позволит «Т Плюс» существенно нарастить темпы обновления тепловых сетей.
«Переход на новую модель рынка тепла будет для нас определяющим на ближайшие годы. Если ничего не делать, то через 2 года износ сетей достигнет 90%, и это будет борьба за выживание, - отметил Андрей Вагнер. - Мы обновляем не более 2-2,5% наших теплосетей в год. Для сохранения нынешнего уровня нужно перекладывать 4%, а для того, чтобы в обозримой перспективе избавиться от проблем с теплоснабжением, требуется 8-10%».
© «Вечерние ведомости»
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