Одобрено перераспределение расходов бюджета Перми на 2019-2021 годы

12:43 | 18.12.2019

Проект на заседании гордумы представила заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина.



В целях эффективного использования средств бюджета перераспределяются средства в объеме 116 млн рублей.



Дополнительные средства в 2019 году выделяются на исполнение Указов президента РФ – увеличение заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования в сумме 34,8 млн рублей.



На содержание сетей наружного освещения муниципальным предприятием «Горсвет» будет направлено 34 млн рублей, средства в объеме 19,4 млн рублей выделены на содержание жилья и оказание социальной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилье, 10,4 млн рублей – на увеличение финансирования учреждений спорта.



Депутаты гордумы поддержали проект о внесении изменений в бюджет города на 2019-2021 годы.

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