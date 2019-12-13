Пермяков приглашают на новогодний «Котофест»

17:40 | 17.12.2019

Благотворительная акция «Котофест» пройдет в воскресенье, 22 декабря, на третьем этаже ТЦ «Разгуляй».



Фестиваль «Котофест» - это пушистый праздник для тех, кто любит животных. Главная цель мероприятия – чтобы как можно больше кошек обрели дом и семью. Также на «Котофесте» соберут помощь для приюта «Матроскин». Гостей фестиваля ждут новогодняя ярмарка, живая музыка, мастер-классы, зимние десерты, лекции ветеринаров, разбивание пиньяты и многое другое. Будет и полюбившаяся пермякам «Собака-обнимака»: заплатив 100 рублей, каждый желающий сможет пообниматься и сфотографироваться с красивыми собаками. Фотографии будут готовы в течение недели после мероприятия.



Самая важная часть программы – выставка котиков из приюта «Матроскин». Здесь можно выбрать себе друга и унести его домой. Дружественная ветклиника приготовила подарки тем, кто решит подарить семью одному из котиков. Все четвероногие привиты и стерилизованы. Кошки отдаются только взрослым ответственным людям. Тем, кто рассчитывает обрести на «Котофесте» нового члена семьи, нужно принести с собой паспорт и переноску.



Под елку на фестивале можно будет положить подарки для подопечных приюта «Матроскин». Кошкам нужны сухие и влажные корма, особенно ветеринарные диеты, наполнитель, ветеринарные препараты, игрушки, когтеточки, переноски и многое другое. Полный список здесь: https://vk.com/topic-189776576_39775172.



Все вырученные на «Котофесте» средства будут направлены на помощь приюту. Вход на фестиваль бесплатный. Всех неравнодушных ждут 22 декабря с 12.00 до 18.00 на 3 этаже ТЦ «Разгуляй» (ул. Пермская, 7).

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