В Перми на линию вышли «Трамваи пожеланий»

12:57 | 17.12.2019

Начали курсировать трамвайные вагоны, оформленные поздравлениями пермяков. Праздничные открытки можно увидеть в вагонах маршрутов №5 и №11.



Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», новогодние открытки от пермяков размещены в вагонах №526 маршрута №5 «Станция Бахаревка – Станция Пермь-2» и №586 маршрута №11 «Станция Осенцы – микрорайон Висим». Жители города пожелали друг другу хорошей погоды, побольше улыбок, уютных вечеров и других приятных вещей.



Всего в период акции пермяки отправили 56 поздравлений, 46 из них – по электронной почте, 9 поздравлений были размещены в социальных сетях с хештегом #трамвайпожеланий, 1 поздравление сотрудникам МУП «Пермгорэлектротранс» лично передал житель города Василий Белозеров.



Напомним, акция проводилась МУП «Пермгорэлектротранс» с 27 ноября по 10 декабря. Оформленные поздравлениями пермяков вагоны будут курсировать по улицам города до конца января.

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