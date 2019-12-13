Для удобства пермяков будет продлен маршрут следования автобуса №25

19:10 | 16.12.2019

С 17 декабря автобусный маршрут №25 «микрорайон Ново-Бродовский – Комсомольская площадь» будет продлен до остановочного пункта «Бродовское кольцо».



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, изменения организации движения вносятся для удобства жителей микрорайона Ново-Бродовский. По пути следования также будут добавлены новые остановки: «Стадион» (по улице Бродовское кольцо в оба направления), «улица 2-я Радиальная» (по улице Бродовское кольцо в оба направления), «улица 4-я Радиальная» (по улице Бродовское кольцо в оба направления). Обустройство новых остановок и продление автобусного маршрута стало возможным благодаря капитальному ремонту улицы Бродовское кольцо от дороги ТБО до улицы 5-й Радиальной в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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