Пермь: новости дня
14:49 | 16.12.2019
В Прикамье открыта первая ледовая переправа
Первая ледовая переправа открыта в Соликамском городском округе, она соединяет поселок Тюлькино с деревней Тюлькино, грузоподъемностью до 5 тонн, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Правила пользования ледовыми переправами:
- выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;
- перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;
- на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;
- нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда;
- перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.
Во избежание несчастных случаев жителей Прикамья просят не пренебрегать правилами личной безопасности, при выезде на лед пользоваться только официальными ледовыми переправами. Тел. 112.
© «Вечерние ведомости»
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