В открытии «Ледового сезона» приняли участие около 1700 пермяков

13:04 | 16.12.2019

На восьми муниципальных катках был дан старт проекту администрации Перми «Ледовый сезон».



Торжественные мероприятия прошли на всех катках, участвующих в проекте. Самым массовым стало праздничное открытие «Ледового сезона» на стадионе «Юность». Здесь за два часа на лед вышли порядка 1000 человек. Старт проекту дали министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. Для горожан прошли показательные выступления фигуристов, конкурсы на призы хоккейного клуба «Молот-Прикамье» и баскетбольного клуба «Парма».



В этом году покататься на коньках бесплатно можно на муниципальных катках – «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26). Еще одним бесплатным местом занятий в этом году станет каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).



Пользоваться бесплатно этими катками все желающие смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00. В этом году, как и в прошлом, будет возможно посещать их со своим инвентарем бесплатно в любой день детям до 7 лет с одним сопровождающим взрослым, за исключением часов, когда на катках ведутся работы по подготовке льда или проходит учебно-тренировочный процесс.

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