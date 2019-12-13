К концу рабочей недели в Перми возможен сильный снегопад

12:51 | 16.12.2019

Сейчас в столице Прикамья -9 градусов, солнечно. Сегодня, 16 декабря, днем в Перми будет около -7°C, ночью – до -10°C.



Завтра столбик термометра поднимется до -5°C. В среду, 18 декабря, ожидается небольшой снег, около -5°C, ночью температура может опуститься до -13°C. В четверг будет около -5°C, ночью предположительно начнется сильный снегопад. В пятницу потеплеет – температура приблизится к нулю. В выходные, по предварительным прогнозам, может наступить кратковременное сильное похолодание.

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