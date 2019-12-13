Пермь: новости дня
03:41 | 15.12.2019
Пермская компания стала лучшей на Портале поставщиков
С помощью Портала поставщиков в 2019 году компания заключила 200 контрактов с заказчиками Пермского края на сумму 6,5 миллиона рублей. «На сегодняшний день на портале зарегистрировано более 5 тысяч поставщиков из Пермского края и более 700 заказчиков Перми, что подчеркивает максимальную вовлеченность региона в процесс цифровизации закупок. Пермские предприниматели активно используют предоставляемые им возможности для реализации товаров и услуг», – подчеркнул руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Каталог компании «Канцтоварофъ» насчитывает более 25 тысяч наименований товаров. Представитель компании-номинанта Руслан Давлетшин отметил значимость награды для всей команды и добавил, что компания и дальше будет развиваться.
Лауреатов премии назвали на торжественной церемонии вручения «Премии Рунета 2019», которая прошла в доме Пашкова. Награду вручил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В этом году Премия Рунета вручается в 16-й раз. Церемония вручения премии Рунета – это ежегодное представление лидеров цифровой отрасли и подведение IT-итогов года. Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).
Портал поставщиков — Интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации деятельности участников размещения государственного заказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок.
Портал обеспечивает повышение конкурентоспособности потенциальных поставщиков, а также возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков. На данный момент на нем зарегистрировано боле 162 тысяч поставщиков из 33 регионов страны.
© «Вечерние ведомости»
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