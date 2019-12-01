В Перми пройдет ярмарка семейных реликвий и ценностей

18:25 | 13.12.2019

14 декабря на территории школы №37 (улица Кабельщиков, 21) пройдет городская ярмарка-конкурс «Вернисаж семейных реликвий, открытий и изобретений». Участники представят семейные картины, ремесленные изделия и даже рецепты.



К участию приглашаются школьники 7-17 лет, родители, педагоги. Ярмарка пройдет по трем направлениям: «Антикварный ряд», или «Бабушкин сундук», где будут представлены старинные книги, открытки, статуэтки и даже рецепты семейных блюд; «Улица ремесел», куда войдут предметы, выполненные в традициях прикладного и технического творчества; «Аллея живописи» будет создана из графических и живописных полотен, созданных и хранящихся в семье. Кроме того, будут представлены экспонаты, изготовленные руками школьников по известным или восстановленным технологиям, связанные с историей и традициями края, а также семейные изобретения технического профиля.



Гости вернисажа смогут принять участие в создании первых экспозиций, побывать на мастер-классах по ремеслам и декоративным искусствам, виртуальной экскурсии по истории родного района, организованных старшеклассниками школы.



Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, получат дипломы и призы. Работы победителей будут рекомендованы к участию в краевых конкурсах.

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