 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

18:15 | 13.12.2019

В этом году в муниципальном общественном транспорте Перми продали 31,5 млн билетов

В этом году в Перми был возрожден муниципальный автобусный парк, закуплены новые автобусы. На сегодняшний день МУП «Пермгорэлектротранс» обслуживает 7 трамвайных и 10 автобусных маршрутов.

В рамках реализации пилотного проекта новой транспортной модели 1 мая в рейс впервые отправились 90 новых автобусов, приобретенных для предприятия краевыми и городскими властями. Новый подвижной состав оборудован системами видеонаблюдения, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены системами отопления, кондиционирования, специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон. За 7 месяцев количество проданных на автобусных маршрутах МУП «ПГЭТ» билетов составило 12 млн. Объем транспортной работы на автобусных маршрутах, а также выполнение рейсов составило 99%.

Профессионализм сотрудников автобусного парка был высоко оценен на Первом краевом конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов «Пермь рулит!». По итогам соревнований водители предприятия Марат Кучукбаев и Сергей Киров завоевали первое и третье места соответственно, в общекомандном зачете предприятие заняло 2 место.

По-прежнему востребован среди жителей города самый экологичный вид городского транспорта – трамвай. В трамваях за 11 месяцев этого года было продано порядка 19,5 млн билетов. При этом объем транспортной работы на трамвайных маршрутах был выполнен на 98%, выполнение рейсов составило 99%.

7 ноября пермский трамвай отметил 90-летний юбилей. В честь круглой даты МУП «Пермгорэлектротранс» проводило праздничные мероприятия в течение всего года. Так, в августе в подвижном составе прошла акция «От Молотова до Перми», во время которой жителям и гостям города рассказывали об истории трамвая с помощью коротких исторических аудио-фактов. В сентябре маленькие пермяки приняли участие в акции «Раскрась трамвай». Раскрашенный детьми вагон курсирует по трамвайному маршруту №4 и радует пермяков своим необычным дизайном. В октябре в трамвайном вагоне, курсирующем по городу, прошла выставка работ участников детского конкурса рисунков «90 лет пермскому трамваю». В декабре в рамках V архивного фестиваля «Архиffest» сотрудники Государственного архива Пермского края презентовали проект «Трамвай как часть городской среды», посвященный истории становления городского трамвая.

Всего за 11 месяцев в трамваях и автобусах МУП «Пермгорэлектротранс» было продано 31,5 млн билетов, из них 2 млн раз пассажиры воспользовались бесплатной пересадкой, 3,5 млн раз – оплатили проезд с помощью бесконтактной оплаты по банковским картам или электронным устройствам, 5 млн раз воспользовались правом льготного проезда.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:14 | 13.12.2019
По льду Балтыма запретили автогонки

18:50 | 13.12.2019
В воскресенье в Екатеринбурге состоится прощание с Михаилом Сафроновым

18:31 | 13.12.2019
В Перми многодетные семьи получили первые денежные выплаты взамен земельного участка

18:26 | 13.12.2019
В центре Екатеринбурга снесли цветочный киоск, простоявший 20 лет

18:25 | 13.12.2019
В Перми пройдет ярмарка семейных реликвий и ценностей

18:15 | 13.12.2019
В этом году в муниципальном общественном транспорте Перми продали 31,5 млн билетов

18:10 | 13.12.2019
15 декабря пермяков приглашают на торжественное открытие проекта «Ледовый сезон»

18:05 | 13.12.2019
В Прикамье с 2020 года возвращают денежное вознаграждение за добычу волка

17:57 | 13.12.2019
«Уралкалий» - среди лидеров рейтинга фундаментальной эффективности крупнейших компаний России и Казахстана

17:56 | 13.12.2019
Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

17:54 | 13.12.2019
За десять дней декабря в МФЦ Пермского края обратились свыше 70 тысяч человек

17:49 | 13.12.2019
Пермь вошла в топ-10 городов России, где комфортно жить

17:40 | 13.12.2019
«Уральские авиалинии» перевезли почти 700 тысяч пассажиров за ноябрь

17:19 | 13.12.2019
В Екатеринбурге восьмилетняя девочка попала под машину

16:51 | 13.12.2019
На свердловском предприятии погибли двое рабочих. Прокуратура начала проверку

16:25 | 13.12.2019
Более миллиона рублей взыскано с должников по штрафам ГИБДД на Среднем Урале

16:08 | 13.12.2019
В Екатеринбурге задержан организатор убийства арбитражного управляющего Яшина

15:58 | 13.12.2019
В Екатеринбурге вручили премии «Офицеры России»

15:53 | 13.12.2019
Новая модель предотвратит масштабные аварии в теплоснабжении

15:33 | 13.12.2019
Опубликован рейтинг самых популярных новостроек Екатеринбурга

15:12 | 13.12.2019
Стало известно, кто будет отдыхать 31 декабря по указу губернатора Свердловской области

14:40 | 13.12.2019
Журналист Олег Кашин обвинил Ельцин Центр в перевирании истории

14:24 | 13.12.2019
В Прикамье аварийность на дорогах снизилась на 13%

14:10 | 13.12.2019
В Екатеринбурге задержали похитителей дорогих иномарок

13:53 | 13.12.2019
Между Верхней Пышмой и Екатеринбургом в озеро провалились два экскаватора

13:24 | 13.12.2019
Свердловчанину назначили ограничение свободы на 4 месяца за использование поддельного водительского удостоверения

13:09 | 13.12.2019
Кубок Ельцина по теннису пройдет в Екатеринбурге с 14 по 22 декабря

12:46 | 13.12.2019
В Екатеринбурге у Автовокзала цыганки ограбили квартиру, уговорив ребенка открыть дверь

12:40 | 13.12.2019
В Прикамье увеличат минимальный размер оплаты труда

12:32 | 13.12.2019
В центре краевой столицы завершилось строительство детского сада на 160 мест

12:25 | 13.12.2019
В Перми взяли на особый контроль содержание кровель многоквартирных домов

12:18 | 13.12.2019
В Свердловской области снижается заболеваемость туберкулезом

12:15 | 13.12.2019
В выходные в Перми сохранится прохладная погода

12:05 | 13.12.2019
Ещё один из руководителей екатеринбургского УМВД написал рапорт об увольнении

12:00 | 13.12.2019
Скончался генеральный директор Свердловской музыкальной комедии

11:40 | 13.12.2019
Из Екатеринбурга начнут выполняться рейсы до Новокузнецка





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 