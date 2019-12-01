Пермь: новости дня
18:15 | 13.12.2019
В этом году в муниципальном общественном транспорте Перми продали 31,5 млн билетов
В рамках реализации пилотного проекта новой транспортной модели 1 мая в рейс впервые отправились 90 новых автобусов, приобретенных для предприятия краевыми и городскими властями. Новый подвижной состав оборудован системами видеонаблюдения, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены системами отопления, кондиционирования, специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон. За 7 месяцев количество проданных на автобусных маршрутах МУП «ПГЭТ» билетов составило 12 млн. Объем транспортной работы на автобусных маршрутах, а также выполнение рейсов составило 99%.
Профессионализм сотрудников автобусного парка был высоко оценен на Первом краевом конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов «Пермь рулит!». По итогам соревнований водители предприятия Марат Кучукбаев и Сергей Киров завоевали первое и третье места соответственно, в общекомандном зачете предприятие заняло 2 место.
По-прежнему востребован среди жителей города самый экологичный вид городского транспорта – трамвай. В трамваях за 11 месяцев этого года было продано порядка 19,5 млн билетов. При этом объем транспортной работы на трамвайных маршрутах был выполнен на 98%, выполнение рейсов составило 99%.
7 ноября пермский трамвай отметил 90-летний юбилей. В честь круглой даты МУП «Пермгорэлектротранс» проводило праздничные мероприятия в течение всего года. Так, в августе в подвижном составе прошла акция «От Молотова до Перми», во время которой жителям и гостям города рассказывали об истории трамвая с помощью коротких исторических аудио-фактов. В сентябре маленькие пермяки приняли участие в акции «Раскрась трамвай». Раскрашенный детьми вагон курсирует по трамвайному маршруту №4 и радует пермяков своим необычным дизайном. В октябре в трамвайном вагоне, курсирующем по городу, прошла выставка работ участников детского конкурса рисунков «90 лет пермскому трамваю». В декабре в рамках V архивного фестиваля «Архиffest» сотрудники Государственного архива Пермского края презентовали проект «Трамвай как часть городской среды», посвященный истории становления городского трамвая.
Всего за 11 месяцев в трамваях и автобусах МУП «Пермгорэлектротранс» было продано 31,5 млн билетов, из них 2 млн раз пассажиры воспользовались бесплатной пересадкой, 3,5 млн раз – оплатили проезд с помощью бесконтактной оплаты по банковским картам или электронным устройствам, 5 млн раз воспользовались правом льготного проезда.
© «Вечерние ведомости»
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