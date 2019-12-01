Пермь: новости дня
17:49 | 13.12.2019
Пермь вошла в топ-10 городов России, где комфортно жить
Самым комфортным для проживания назван Краснодар, на втором месте рейтинга – Сургут, на третьем – Санкт-Петербург. При этом такие мегаполисы, как Москва, Екатеринбург, Казань, Ростов, Сочи расположились ниже.
Отметим, в краевой столице продолжается работа по формированию комфортной городской среды. В 2019 году почти 50 тысяч пермяков улучшили качество жизни благодаря ремонту дворов. По разным программам в Перми за год отремонтировано 308 дворов и обустроено 128 детских площадок.
В этом году в Перми отремонтирован один миллион квадратных метров дорог. За сезон в краевой столице отремонтировано более 70 разных объектов. Благодаря этому с каждым годом снижается количество мест концентрации ДТП. В 2017 году было зафиксировано 62 места, в 2018 году снизилось до 43, по итогам 9 месяцев 2019 года – до 20 таких мест.
В исследование вошли 100 городов с населением выше 173 тыс. человек. Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп. Города оценивались по двум параметрам: по стоимости жизни и по качеству среды. В каждой группе город мог набрать 50 баллов.
При оценке качества среды оценивалась обеспеченность жильем (на человека), наличие современных форматов торговли (площадь современных торговых центров), уровень загруженности городских дорог, уровень преступности, уровень городского благоустройства, освещенность, благоприятность климатических условий, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала и т.п.), индекс загрязнения атмосферы.
Также учитывались возможности жителей: при каких условиях они могут приобрести собственное жилье, арендовать однокомнатную квартиру, уровень текущих расходов и на оплату ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе.
Основным источником данных стал Росстат. Кроме того, использовалась информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.
Институт территориального планирования «Урбаника» занимается консалтингом и проектированием в сфере градостроительства. Реализовал более 250 проектов, в том числе принимал участие в развитии Большой Москвы, в составлении концепций пространственного развития Севастополя и Иркутска.
© «Вечерние ведомости»
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