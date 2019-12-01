Новая модель предотвратит масштабные аварии в теплоснабжении

15:53 | 13.12.2019

Теплоэнергетики завершили работы по устранению неисправностей на теплосетях, снабжающих 160 многоквартирных домов в пермском микрорайоне Крохалева. Теплоснабжение вернулось в дома в полном объеме.



Основной причиной ограничения стала сильная изношенность трубопровода, уложенного в 60-х годах прошлого века. Он, как и многие другие участки коммунальной инфраструктуры города, давно требует замены. Однако с нынешним темпом перекладки теплосетей число проблемных мест будет только нарастать – в городе ежегодно заменяется не больше 1% теплосетей при необходимом для обновления уровне в 8-10%. Текущие источники финансирования не позволяют резко нарастить темпы перекладки без ценового давления на потребителя. Привлечение частных инвестиций возможно, если Пермь перейдет на новую модель рынка тепла – данный шаг сейчас активно обсуждается во многих муниципалитетах по всей стране. Модель предполагает переход на единую справедливую стоимость тепла по всему теплоузлу и назначение организации, ответственной за качество теплопоставки всем потребителям.



«На Крохалевке мы оперативно заменили запорную арматуру и выполнили сразу четыре ремонта проблемных участков трубопровода. Сработали оперативно, минимизировав количество отключений, - отметил Максим Рябенко, технический директор - главный инженер «Пермской сетевой компании». – Сеть старая, порывы в самых изношенных местах практически неизбежны. Но мы контролируем гидравлический режим и готовы к реакциям на такие инциденты – особенно в мороз».

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