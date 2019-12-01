Пермь: новости дня
14:24 | 13.12.2019
В Прикамье аварийность на дорогах снизилась на 13%
По данным краевого министерства транспорта, с 2016 года финансирование дорожного фонда увеличилось в 3 раза. В этом году на строительство и ремонт дорог было направлено более 20 млрд рублей из бюджетов всех уровней, в 2020-2021 годах – предусмотрено 43,5 млрд рублей. В связи с этим выросли и объемы строительства: в 2019 году построено почти 33 км. За последние 3 года построили более 78 км.
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, продолжается работа и над повышением безопасности дорог, в том числе и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. «По итогам года привели в порядок 67% дорог в пермской агломерации, это очень хороший показатель. Благодаря этому наши дороги становятся безопаснее для пермяков, на 13% в этом году сократилась аварийность. К 2021 году у минтранса и муниципалитетов задача довести этот показатель до 74%», – подчеркнул глава Прикамья.
Ранее стало известно, что, по данным Общероссийского народного фронта, столица Прикамья занимает 3 место в России по безопасности автодорог и 6 – по качеству.
По словам министра транспорта Николая Уханова, в 2019 году завершены строительно-монтажные работы на таких дорожных объектах, как шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта, в Куединском районе обход пос. Куеда, в Частинском районе автодорога Частые - Бабка. В стадии завершения реконструкция Восточного обхода, строительство обхода г. Чусового. Продолжается реконструкция автодороги Березники - Соликамск, строительство моста с подходами через реку Чусовую. На сегодня 11 дорожных объектов в Пермском крае находятся в стадии подготовительных работ.
Также в ходе заседания обсудили значимость своевременной контрактации. На данный момент более 66% контрактов заключены по региональным дорогам и 40% – по муниципальным. «За январь-февраль нам нужно довести до 100%, чтобы все успеть, учитывая погодные условия нашего региона. Для подрядчиков наличие долгосрочных контрактов значит, что они могут планировать все свои ресурсы, производственные процессы, закупку оборудования, своевременно выходить на объекты, а значит, и завершать работы», – подчеркнул губернатор Максим Решетников.
Кроме того, с 2017 года жители края могут следить за строительством и ремонтом дорог, а также оставлять заявки на приведение в порядок того или иного участка на сайте «Управляем вместе». За три года были учтены предложения жителей и включен в план ремонта и реконструкции 731 участок дорог местного и регионального значения. Из них 170 участков автодорог приходится на город Пермь. Работы на остальных 260 дорожных частях планируется совершить в 2020-2021 годах.
Особое внимание в ходе заседания уделили содержанию дорог. В текущем году перевыполнили планы по ремонту – вместо 800 км привели в порядок 935 км дорог. «Раньше мы могли себе позволить ремонтировать чуть больше 300 км дорог в год, имея в региональной собственности 3,5 тыс. км. Мы понимали, что будем стоять на месте, и планировали не менее 500 км дорог ремонтировать ежегодно. А сейчас, когда мы видим, что планируем отремонтировать 800 км дорог, мы понимаем, существенно двигаемся вперед и приводим дороги в нормативное состояние», – подчеркнул председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин.
© «Вечерние ведомости»
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