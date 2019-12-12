В Прикамье увеличат минимальный размер оплаты труда

12:40 | 13.12.2019

Госдума РФ приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 руб. — до 12 130 руб. Таким образом, МРОТ увеличится на 7,5%. Документ также предусматривает, что МРОТ может быть не только равен величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, но и превышать его.



В Прикамье действует собственный региональный коэффициент, он не включается в состав МРОТ. В Пермском крае он действует: Красновишерский, Чердынский, Косинский, Кочевский, Гайнский, Ныробский районы, Соликамский городской округ – 1,2; остальные территории края – 1,15. В 2020 году соответственно минимальный размер оплаты труда 59-го региона составит 14 556 и 13 949,5 рублей.



В общей сложности повышение МРОТ в России коснется 3,2 млн работников.

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