Пермь: новости дня
19:30 | 12.12.2019
Шесть пермских групп вошли в лонг-лист фестиваля «Старый Новый рок»
Бессменные члены экспертного совета фестиваля, Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»), директор фестиваля и лидер группы «Топ» Евгений Горенбург, клавишник группы Nautilus Pompilius Алексей Хоменко, Михаил Симаков из «Апрельского марша», Владимир Елизаров (студия звукозаписи SVE-Records) и Олег Гененфельд (Наше радио. Екатеринбург) по очереди называли своих фаворитов среди желающих выступить на СНР.
Экспертный совет фестиваля выбрал 66 групп в лонг-лист, среди них шесть музыкальных команд из Перми. Ими стали: ALASKA24 (electronic metal); JIMMY STICKS (alko thrash metal); Kapusha (инди поп, синти поп); ПАПРИКА (ска-рок); Руна (панк, пост-панк, альтернативный рок) и ШугА (рок блюз).
Шорт-лист коллективов будет выложен 16 декабря на официальном сайте фестиваля. После этого будет сформирована окончательная программа каждой из трех музыкальных сцен фестиваля.
Четких критериев отбора музыкальных коллективов не было – члены экспертного совета руководствовались собственными музыкальными вкусами и представлениями о формате фестиваля. Все они заранее ознакомились с творчеством музыкальных коллективов, подавших заявки, и выбрали понравившиеся. Примечательно, что вкусы многих присутствующих совпали, эксперты проявили единодушие, поэтому несколько названий кочевали из списка в список.
Жюри достаточно строго оценивало творчество кандидатов, порой высказывая критику. Но в целом члены экспертного совета высоко оценили уровень исполнителей.
Владимир Шахрин поделился своим подходом к отбору музыкантов на фестиваль: «Мы на Старом Новом роке всегда руководствовались собственными музыкальными вкусами и представлениями о формате фестиваля. Для меня прежде всего важна песня, музыка. Важно, насколько люди стараются сделать самобытную историю. В любом случае у нас задача показать разную музыку. Что касается качества композиций, за 20 лет технологии звукозаписи настолько изменились, они стали настолько доступны, что сейчас достаточно качественно пишут практически все. Но стало сложно понять, как та или иная группа будет выглядеть на сцене. В целом слушать, конечно, стало приятнее и легче».
Напомним, фестиваль «Старый Новый рок» пройдет 13 января в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Начало в 19 часов. Возрастной ценз: 16+.
Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
© «Вечерние ведомости»
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