С 15 декабря в Перми открываются новогодние ярмарки

15:12 | 12.12.2019

Ежегодно жители и гости города ждут открытия традиционных новогодних ярмарок. Здесь можно купить новогодние украшения и ели, подарки ручной работы, изделия пермских мастеров и угощения к праздничному столу.



Посетить ярмарки можно в каждом районе. В праздничных шатрах пермяки могут выбрать подарки для друзей и близких, а также приобрести атрибутику праздника: гирлянды, елочные украшения, сувениры. Также предприниматели будут продавать мед разных сортов, молочную и колбасную продукцию – пермяки могут купить все необходимое в одном месте. Кроме того, на ярмарках можно приобрести подарки: вязаные шапки и варежки, изделия из кожи.



Здесь также можно купить живые и искусственные новогодние ели. Специалисты управления по экологии и природопользованию также отмечают, что покупать новогодние деревья стоит только на елочных базарах или в лесничествах края. Горожан просят быть внимательнее и не покупать елки у «черных лесорубов». Покупая елку в легальных местах, можно быть уверенным в том, что она не обработана химикатами.



Ярмарки открыты с 10:00 до 19:00. Новогодняя ярмарка на площади перед «Театром-Театром» будет работать в новогоднюю ночь до 04:00 часов.



Организаторы ярмарок – администрация Перми и Пермский центр бизнеса. Адреса и график работы новогодних ярмарок можно посмотреть здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/plan_novogodnih_jarmarok.docx.

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