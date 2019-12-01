Пермь: новости дня
15:08 | 12.12.2019
Пермская компания вошла в число лучших экспортных проектов
Экспортный трек — это программа подготовки технологических компаний к выходу на глобальные рынки.
На форуме компания INSYTE Electronics с участием экспертов разработала стратегию выхода на зарубежные рынки для продукта EMS INSYTE. Разработка позволяет экономить до 30% затрат на энергоресурсы в автоматическом режиме.
По словам генерального директора INSYTE Electronics Сергея Грибанова, компания планирует продавать свою продукцию в Европе и на Ближнем Востоке: «На форуме мы заключили партнерское соглашение с Ecolibrium Energy из Индии, крупнейшим разработчиком решений, прогнозирующих возможность выхода из строя электрического оборудования».
INSYTE Electronics в составе объединенного стенда Пермского края приняла участие в выставке форума «Глобальное технологическое лидерство». Стенд региона посетили более 1000 человек. Таким образом, с наработками Пермского края в области НТИ ознакомились более 70% всех гостей форума.
Свое внимание на пермские разработки обратили федеральные эксперты. Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович выразил желание приехать в Пермь и подробно познакомиться проектами НТИ, представленными на стенде региона. Также наработки пермских компаний успели оценить генеральный директор АО «РВК» Александр Повалко, генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. Они отметили высокий потенциал инновационных разработок пермских компаний.
Напомним, 5 декабря в рамках форума Пермский край был награжден за лучшее внедрение регионального стандарта Национальной технологической инициативы. Также на форуме награду получила прикамская компания «ЭР-Телеком» за проект по цифровизации социально значимых объектов РФ.
Компания INSYTE с 2001 года производит оборудование для создания «умных домов» и автоматизации зданий на территории Пермского края. Она насчитывает более 500 представительств по России и СНГ.
© «Вечерние ведомости»
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