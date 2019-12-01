В следующем году в Перми станет больше типовых киосков и ярмарок

17:53 | 11.12.2019

Городские власти планируют развивать «событийную торговлю», совершенствовать схему размещения НТО и предоставлять субсидии за размещение типовых киосков.



Соответствующий доклад на профильном комитете Пермской городской Думы представил начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов. По его словам, развитие уличной торговли осуществляется по трем направлениям: организация ярмарок, «событийная» торговля и развитие схемы НТО.



С января 2019 года функция по организации и проведению ярмарок передана МКУ «Пермский центр бизнеса». После проведения первых ярмарок поступили предложения от районных администраций, местных производителей и жителей города об увеличении количества мероприятий и ярмарочных площадок. Так, в 2019 году уже проведено 92 ярмарочных мероприятия на 15 площадках во всех районах Перми. Впереди ожидается серия предновогодних и новогодних ярмарок.



В следующем году продолжительность ярмарок увеличится до 255 дней. В планах на 2020 год – приобретение дополнительных шатров, торгового и электрооборудования, что позволит одновременно проводить до 5 ярмарок и размещать их на небольших площадках. Участие в ярмарках бесплатное. Заявку на участие можно подать онлайн на сайте Пермского бизнес-инкубатора http://incubatorperm.ru/ или по телефону: 20-185-00.



Также запланировано дальнейшее развитие уличной торговли во время проведения городских массовых мероприятий («событийная торговля»). В планах на 2020 год - развитие уличной торговли во время проведения таких спортивно-зрелищных мероприятий, как Пермский международный марафон, фестиваль скандинавской ходьбы, гонки «Лыжный спринт».



Начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города напомнил и об изменениях в подходах к размещению НТО. В августе 2018 года была принята новая схема размещения нестационарных торговых объектов, сформулированы подходы к размещению НТО на территории Перми. Так, договор на право размещения НТО заключается по результатам электронного аукциона на 5 лет, утверждены площади типовых киосков (6 и 9 кв. метров) и павильонов (28 и 30 кв. метров). Также установлены типовые требования к внешнему виду павильонов и киосков, что в свою очередь формирует комфортную городскую среду. Сейчас городские власти совместно с предпринимательским сообществом разрабатывают типовые требования к внешнему виду вендинговых автоматов по продаже воды. Утвердить их планируется в первом квартале следующего года.



Схема НТО содержит 646 мест, в ноябре 2019 года в Схему были дополнительно включены 18 мест, до конца года планируется внести еще 6 мест.



С 22 августа 2018 по 1 ноября 2019 проведено 20 аукционов на право размещения 562 нестационарных объектов. В бюджет города поступило 8,8 млн рублей. Невостребованные на аукционах по итогам торгов в 2019 году 67 мест будут рассмотрены на предмет смены специализации, расположения, типа объекта либо исключены из схемы.



Также планируется к следующему летнему сезону дополнить схему НТО летними кафе при стационарных предприятиях общественного питания, что позволит «оживить» улицы города.



Включение в схему НТО происходит по предложениям предпринимателей, направляемых в терорганы. Необходимо отметить, что в течение 2019 года рассмотрено 147 мотивированных предложений о включении мест размещения в схему, в результате 102 из них были включены в схему.



Вопросы размещения НТО обсуждаются с предпринимательским сообществом на заседании рабочей группы при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Совместно с территориальными органами проводятся встречи с предпринимателями, разработаны методические рекомендации по рассмотрению заявлений о включении места размещения нестационарного торгового объекта в схему для территориальных органов, разработаны инструкции для предпринимателей по участию в электронных торгах на право размещения НТО.



После обсуждений с предпринимательским сообществом внесены изменения в типовой договор на размещение НТО. Увеличен срок для установки объекта с 2 до 3 месяцев с даты заключения договора, уменьшен размер штрафных санкций за нарушение некоторых условий договора с 50% до 25% от годовой платы, увеличен срок оплаты за первый год размещения НТО с в течение 30 дней с даты заключения договора до внесения в течение года с даты заключения договора.



Кроме того, для предпринимателей, разместивших типовые НТО на территории Перми, будет оказываться финансовая поддержка на возмещение части затрат, связанных с приобретением или изготовлением типового НТО. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в настоящий момент проходит согласование. Размер субсидии составит для киоска площадью 6 кв. метров – 12 тысяч рублей за кв. метр, 9 кв. метров – 10 тысяч рублей за кв. метр, павильона – 7 тысяч рублей за кв. метр. Максимальная сумма субсидии предусмотрена в размере 200 тысяч рублей. Эта мера позволит, по мнению департамента, снизить финансовую нагрузку и «порог входа» в бизнес.

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