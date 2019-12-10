В Пермь придет резкое похолодание

13:33 | 11.12.2019

11 декабря в течение дня в городе ожидается сильный снег, переходы температуры через ноль, а ночью ожидается похолодание до -6 градусов.



По сообщению синоптиков, днем в городе начнется сильный снегопад, который продлится весь день. Температура воздуха будет снижаться и ночью опустится до -6 градусов.



Подрядные организации получили метеосводки и разнарядку на ближайшие дни. В связи с обильными снегопадами на улицах будет работать порядка 100 единиц снегоуборочной техники и 250 дорожных рабочих. Подрядные организации во всех районах города обновляют парк специализированной техники для обработки тротуаров. Так, в этом году приобретено 22 распределителя противогололедной смеси, до конца года будет закуплено еще 7. Для обработки тротуаров приобретено 11 новых прицепных автоматических распределителей, в ближайшее время их закупят еще 5.



Автомобилистов просят быть внимательнее и не оставлять личный транспорт там, где он может помешать работе снегоуборочной техники. Подрядчикам дано поручение оперативно вывозить снег с проезжей части, уделять особое внимание обработке противогололедными смесями тротуаров, спусков и подъемов.

© «Вечерние ведомости»