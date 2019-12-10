В Перми подводят спортивные итоги года

12:41 | 11.12.2019

Развитие массового спорта – один из основных приоритетов администрации Перми. В 2019 году для пермяков стали доступными 6 новых мини-стадионов, 5 школьных стадионов и площадок, 2 бассейна, отремонтированные стадионы «Гайва» и «Авангард». К спорту приобщаются тысячи пермяков.



К 2024 году 55% россиян должны регулярно заниматься физической культурой и спортом – такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Ежегодно администрация Перми строит 5-7 новых универсальных плоскостных спортивных площадок. В рамках реализации программы по возрождению дворового спорта в этом году появились 6 мини-стадионов по адресам: улица Пихтовая, 28а, улица Героев Хасана, 151, улица Лихвинская, 29 в Свердловском районе, улица Чистопольская, 25 в Кировском районе, улица Экскаваторная, 57 в Индустриальном районе, улица Старцева, 5 в Мотовилихе. Таким образом, в Перми открыто уже 44 спортивных площадки. Такие объекты дают возможность жителям заниматься более чем 20 видами спорта круглый год.



Еще 5 стадионов и площадок появилось на территории образовательных учреждений. Так, в этом году новые объекты открылись при школах №41, №82, «Траектория» (школа №48). Также при взаимодействии городских властей с компанией «Лукойл» стадионы появились у школ №115 и №122. В свободное от учебной и внеурочной деятельности время стадионы доступны и для населения микрорайона. Для этого в администрации школы необходимо получить электронную карту доступа.



В начале года свои двери открыли 2 бассейна – на улице Сысольской, 10/5 в Кировском районе и спортивный комплекс «Рекорд» на улице Транспортной, 7 в Дзержинском районе. За год их посетили порядка 3 тысяч пермяков.



Также в этом году городские власти провели ремонты стадионов «Авангард» и «Гайва». На стадионе «Молния» обустроено 2 универсальные спортивные площадки и отремонтирована хоккейная коробка. В рамках нацпроекта «Демография» в экстрим-парке установлены новые тренажеры.



В планах на следующий год – возведение как минимум 3 универсальных спортивных площадок, завершение строительства спортивной базы «Летающий лыжник» и спортивного комплекса в экстрим-парке. Также запланировано начало реконструкции манежа «Спартак», строительства физкультурно-спортивного центра на улице Веденеева, 25 и плавательного бассейна по улице Гашкова, 20а.



Кроме развития инфраструктуры, отдельное внимание комитет по физической культуре и спорту уделяет новым формам физической активности, разрабатываются новые проекты для занятий физкультурой и спортом.



Например, в прошлом году впервые прошел ультрамарафон «Iron Skier – IMS 2019», в нем приняли участие 89 самых выносливых лыжников из Перми и Пермского края, Ижевска, Екатеринбурга. Порядка 400 лыжников-любителей сразились за победу в гонке Perm Ski.



Также прошлой зимой администрацией Перми был реализован проект «Ледовый сезон». 7 муниципальных катков работали бесплатно для всех желающих в определенные часы, их посетили порядка 35 тысяч человек. Это в 1,5 раза больше, чем в сезон 2017-2018 года. В этом году проект стартует 15 декабря, жители смогут бесплатно покататься на 8 катках.



«Копилка» спортивных событий пополнилась и фестивалем скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». Он прошел в конце марта и собрал порядка 2,5 тысячи человек. Летом состоялся фестиваль дворового спорта «Детский спорт» Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Его участниками стали около тысячи молодых спортсменов.



Самым грандиозным событием на протяжении последних лет становится Пермский международный марафон. Если в 2017 году мероприятие собрало 5,5 тысячи участников, в 2018 – 7,2 тысячи участников, то в этом году на разные дистанции уже вышло 9,2 тысячи профессиональных спортсменов и любителей бега, в том числе дети. Организацию марафона оценило и профессиональное сообщество – Пермский марафон стал лауреатом престижной Всероссийской «Премии организаторов Национального бегового движения» сразу в двух номинациях «Открытие года» и «Шоссейный забег года».



В этом году значительно увеличилось количество пермяков, сдавших нормативы ГТО. Таких порядка 15 тысяч человек. Впервые в пилотном режиме нормативы ГТО сдавали дошкольники, которым исполнилось 6 лет. Ребята в рамках проведения спортивных праздников в детских садах пробовали себя в прыжках, беге, отжимании, упражнении на пресс, метании теннисного мяча в цель и других.



- Как организатор забегов я вижу заинтересованность молодежи и детей заниматься легкой атлетикой не только на любительском, но и на профессиональном уровне. Это связано с тем, что за последние годы в Перми появилось достаточно мест для занятий спортом, в том числе бесплатных, проводится много спортивных событий. С каждым годом Пермь становится спортивнее, а на забеги приезжают спортсмены и любители из других регионов. Еще 2 года назад о нашем городе как месте проведения марафонов никто не знал. Сегодня важно сохранить темпы, поддерживать тренд бесплатных и доступных стадионов, катков и комплексно подходить к созданию условий для занятий спортом, - считает директор кадрового агентства Detkin&Co, организатор спортивных и благотворительных забегов Алексей Деткин.

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