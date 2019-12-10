Пермяков приглашают посетить Дни Италии в Прикамье

12:18 | 11.12.2019

В Пермском крае стартовали Дни Италии. На этой неделе Пермь посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано. 13 декабря он представит VI российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино «RIFF». В этот день состоится премьерный для Перми показ комедии «Спрячь бабушку в холодильнике». Увидеть все картины фестиваля жители и гости краевой столицы смогут до 15 декабря в «Кристалле».



В рамках VI фестиваля для зрителей представят 17 картин, охватывающих все категории кино Италии: от лидеров бокс-офиса, победивших на крупных мировых фестивалях, до картин молодых и независимых режиссеров, которые не доходят до российского проката; от документальных работ до сборников короткого метра; от глубоких драм до безоблачных комедий. Первый смотр в Перми состоялся 5 декабря, когда для зрителей представили премьеру фильма «Великий дух».



Важно отметить, программа показов сформирована таким образом, что фильмы не повторяются. Каждый день жители Перми могут посмотреть новую картину. Следить за расписанием киносеансов можно на сайте «Кристалла». Все фильмы, входящие в программу фестиваля, представлены на итальянском языке с русскими субтитрами.



По традиции в рамках «RIFF» пройдут тематические дни, посвященные культуре отдельных регионов и городов Италии. Так, 9 декабря в Прикамье стартовал проект «Settimana Siciliana a Perm» («Неделя Сицилии в Перми»).



Дни Сицилии пройдут в краевой столице на базе социо-культурного пространства «Завод Шпагина». Программа включает мастер-классы музыканта, композитора, аранжировщика Грациано Моссуто, круглый стол, международный проект культурного обмена «Дружба начинается с новогодней елки», международный арт-фестиваль «Молодость без границ», конкурс для детей и подростков «Стильная провинция»). Завершится «итальянская неделя» юбилейным гала-концертом, который организует МАУК «Городское концертное объединение» г. Перми. Билеты на интересующие мероприятия можно приобрести в кассах города.



Под флагом Италии пройдет эта неделя и в Пермской филармонии. 11 декабря, в среду, со своей уникальной программой здесь выступит всемирно известный органист Маттео Имбруно. Своему искусству игры на органе музыкант учился в Италии, Нидерландах, Германии, Аргентине и США. Сегодня Маттео Имбруно занимает пост органиста Старой церкви (Oude Kerk) в Амстердаме.



14 декабря европейский камерный оркестр «Виртуозы Италии» под руководством дирижера Альберто Мартини исполнит музыку высокого барокко и своим выступлением откроет VI Международный Рождественский фестиваль. В красочной программе концерта — итальянские композиторы: А. Корелли, А. Лотти, Т. Альбинони, А. Вивальди, Ф. Джеминьяни, Л. Винчи; а также один из величайших композиторов той эпохи, английский подданный немецкого происхождения Г.Ф. Гендель.



Приобрести билеты на концертные программы можно также в кассах города или на сайте Пермской филармонии.



Российско-итальянский кинофестиваль «RIFF» (Russia-Italia Film Festival) организован для укрепления культурных связей между Россией и Италией и продвижения современного итальянского кинематографа в России. В программе кинофестиваля участвуют как фильмы, предоставленные различными региональными фестивалями Италии, так и картины российских режиссеров, посвященные итальянской теме.

© «Вечерние ведомости»