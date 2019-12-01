Пермь: новости дня
18:18 | 10.12.2019
В 2019 году почти 50 тысяч пермяков улучшили качество жизни благодаря ремонту дворов
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, в 2019 году в городе действовали следующие программы по благоустройству дворовых и придомовых территорий: приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда») и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». Пермяки могли за счет бюджетных субсидий заасфальтировать тротуары, проезды, установить детскую или спортивную площадку, оборудовать освещение.
По нацпроекту в Перми было отремонтировано 113 дворов, объединяющих 204 многоквартирных дома. Благодаря этой программе жители могли отремонтировать проезды, установить скамейки и урны, оборудовать парковку, освещение и обустроить тротуары. Кроме того, в этом году утвержден дополнительный перечень работ, благодаря которому можно было выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах.
Например, было проведено комплексное благоустройство придомовых территорий по адресам: улица Советской Армии, 17, 21, улица Баумана, 9, 11, улица Мира, 13, улица 40-летия Победы, 20, улица Левченко, 6, во дворах домов №79, 81, 86, 96 по улице Ленина, на улице Мильчакова, 30, 32, 34, улице Крисанова, 13, 15, 17.
Благодаря городской программе «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми» в этом году было благоустроено 195 придомовых территорий. По этой программе пермяки могли за счет средств городского бюджета провести работы по асфальтированию придомовых территорий, установить ограждения, провести работы по благоустройству газонов, кронированию деревьев и межеванию земельного участка. Таким образом, в 2019 году почти 50 тысяч пермяков, проживающих в этих домах, улучшили качество жизни благодаря ремонту дворов.
Так, в этом году благодаря программе были благоустроены придомовые территории по улице Малкова, 22, 24, улице Стахановской, 57, улице Беляева, 51, улице Мира, 82, 86, улице Одоевского, 16, 24, улице Маршала Рыбалко, 113, улице Байкальской, 20, улице Попова, 27, улице Луначарского, 23, 34, 62б, улице Юрша, 64, 9а, 7 и ряд других. За счет средств городского бюджета во дворах было обустроено 132 детских игровых площадки. Все работы осуществлялись под строгим контролем городских властей и общественности.
Масштабный ремонт придомовых территорий продолжится и в следующем году. У жителей города есть возможность подать заявку на облагораживание своей придомовой территории. Для этого собственникам помещений многоквартирных домов необходимо принять решение на общем собрании об участии в программе и подать заявку в администрацию своего района.
© «Вечерние ведомости»
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