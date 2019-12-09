Пермь: новости дня
12:35 | 10.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков развить коммуникативные навыки
Альманах «Литературная Пермь» издается Пермской краевой общественной (профессиональной) организацией Союза писателей России и включает в себя произведения лучших прозаиков, поэтов, публицистов города и края. В свежем номере собраны работы многих именитых писателей: Александра Абдулаева, Галины Шестаковой, Алексей Дубровина, Владимира Гладышева, Алексея Мальцева, Федора Вострикова, Натальи Трясциной и других. Многие из них придут в краевую библиотеку на презентацию, чтобы напрямую пообщаться с читателями и поклонниками.
Презентация состоится в отделе литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж). Вход свободный, 16+.
12 декабря в 18:30 заседание клуба «Школа делового общения и ораторского мастерства» продолжит цикл лекций «Обзор навыков будущего». Тема очередного занятия: навык № 4 «Эмоциональный интеллект в общении». Лекцию проведут преподаватели тренингового центра «Арбоника». Она нацелена на тех, кто интересуется развитием своих коммуникативных навыков.
Вход свободный, 16+. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж).
© «Вечерние ведомости»
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